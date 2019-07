Seelze

Mann stößt Ex-Freundin auf Bahngleis

05.07.2019, 12:32 Uhr | dpa

Ein Mann hat seine Ex-Freundin bei einem Streit in Seelze bei Hannover auf ein Bahngleis gestoßen. Die 30-Jährige aus Langenhagen erlitt schwere Prellungen und Abschürfungen, konnte sich aber selbst wieder auf den Bahnsteig retten, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Worüber sich das frühere Paar am Donnerstagabend gestritten hat, blieb unklar. Gegen den 39-Jährigen aus Seelze wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.