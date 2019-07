Schwerin

Schwesig für "Nationale Einsatztruppe für Katastrophen"

05.07.2019, 12:35 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will mit einem Dreistufenplan für besseren Brandschutz und höhere Sicherheit auch rund um frühere Truppenübungsplätze wie in Lübtheen sorgen. Die konkreten Schritte habe sie mit dem zuständigen Landrat sowie dem Innen- und dem Landwirtschaftsminister verabredet. "Kurzfristig brauchen wir ein Nachsorgekonzept, damit das Feuer nicht wieder aufflammen kann", teilte Schwesig in einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Erklärung mit. Danach müsse die Munitionsräumung auf dem früheren Manövergelände intensiviert werden, ehe im dritten Schritt bundesweit neue Strukturen einer effektiveren Bekämpfung von Brandkatastrophen aufgebaut würden. "Wir denken beispielsweise an eine Nationale Einsatztruppe für Katastrophen wie Waldbrände", sagte die Schweriner Regierungschefin.

Wegen des verheerenden Feuers bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim), das als größter Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns gilt, hatte Schwesig ihren Familienurlaub in Frankreich für zwei Tage unterbrochen. Zwischenzeitlich hatten vier Dörfer evakuiert werden müssen. Die hohe Belastung des Waldgebietes mit Munition erschwert die noch andauernden Löscharbeiten erheblich.