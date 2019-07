Leipzig

Leipzig verabschiedet sich von der Braunkohle

05.07.2019, 13:43 Uhr | dpa

Die Stadt Leipzig steigt aus der Fernwärmeversorgung mit Braunkohle aus. Im dritten Quartal 2022 soll ein Gasturbinen-Heizkraftwerk ans Netz gehen, sagte Karsten Rogall, Geschäftsführer des Energiekonzerns Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) der Stadtwerke am Freitag. Zusätzlich sollen Wärme aus einem Biomassekraftwerk eingespeist sowie die Speicherkapazitäten erhöht werden. Längerfristig werde auch Solarthermie die Leipziger mit nachhaltiger Wärme versorgen.

Ende September 2023 wolle die LVV den Vertrag mit dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf kündigen, sagte Aufsichtsratsvorsitzender und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). "Wir sind fest entschlossen, dass wir nicht nur reagieren, sondern ganz aktiv bestimmen, wie wir diesen Ausstieg gestalten", hob er hervor.

Voraussetzung für den Ausstieg seien die Versorgungssicherheit der Bürger mit Wärme, eine Preisstabilität sowie die Genehmigung des Gaskraftwerks der Landesdirektion. Damit auch bei minus 20 Grad niemand frieren muss, wolle der Energiekonzern mit dem Braunkohlekraftwerk eine Übergangslösung für Notfallsituationen vereinbaren, so Jung.

Grundsätzlich wolle sich Leipzig aber unabhängig von dem benachbarten Kraftwerk machen: "Mit diesem Konzept erreichen wir am ehesten eine Preisstabilität für die Zukunft", erklärte Jung. Dass der Energiekonzern EnBW seinen Block am Braunkohlekraftwerk vor wenigen Tagen vom Netz genommen hat, habe ihn überrascht, sagte Rogall. Gleichzeitig habe der Schritt die Entscheidung bestärkt, als kommunaler Energiekonzern selbst Wärme zu erzeugen. Dennoch liefen Gespräche mit dem Braunkohlebetreiber Leag, der den anderen Block in Lippendorf betreibt. Möglicherweise könnte dort künftig Wärme aus Abfällen gewonnen werden, sagte Rogall.

Doch zunächst stehen die eigenen Projekte an: Der Bau des neuen Gasturbinen-Heizkraftwerks im Süden Leipzigs soll nach den Plänen des kommunalen Energiekonzerns im August kommenden Jahres beginnen. Die Planungen liefen bereits, ein entsprechender Genehmigungsantrag soll Ende August eingereicht werden.

Der Abschied von der Braunkohle werde nach Schätzungen der LVV mehr als 300 Millionen Euro kosten. Dabei sei die Stadt auch auf Fördermittel angewiesen. Rogall sprach von einem "Jahrhundertprojekt". Etwa die Hälfte der Leipziger nutzten nach Angaben der LVV Fernwärme.