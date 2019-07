Braunschweig

Basketball Löwen Braunschweig holen Frankfurter Spielmacher

05.07.2019, 13:49 Uhr | dpa

Die Basketball Löwen Braunschweig haben den 22-jährigen Spielmacher Garai Zeeb vom Bundesliga-Konkurrenten Fraport Skyliners aus Frankfurt verpflichtet. Der frühere deutsche Juniorennationalspieler unterschrieb bei den Niedersachsen einen Dreijahresvertrag, teilte der Verein am Freitag mit.

"Ich hatte vier tolle Jahre in Frankfurt, in denen der Club mir sehr dabei geholfen hat, mich auf BBL-Niveau weiterzuentwickeln", sagte Zeeb. "Für mich ist jetzt aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mehr Spielzeit und eine größere Rolle haben möchte. Dafür scheint Braunschweig für mich der ideale Standort zu sein."