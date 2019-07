Mainz

Stefan Bell will zurück in die Stammformation

05.07.2019, 15:26 Uhr | dpa

Zurück von der Auswechselbank in die Stammelf will Stefan Bell beim Fußball-Bundesliga FSV Mainz 05. "Ich mach' mein Ding weiter und weiß, dass ich ein guter Bundesliga-Spieler bin. Es gibt keine tiefgreifenden Änderungen", sagte der 27-jährige Innenverteidiger am Freitag. Er war in der Endphase der abgelaufenen Saison von Trainer Sandro Schwarz aus sportlichen Gründen aussortiert worden. "Intern war alles klar geklärt, es gab offene Gespräche", meinte Bell.

Die letzte Spielzeit sei nicht seine beste gewesen. "Nach fünf Jahren am Stück als Stammspieler kann das schon passieren. Vielleicht war ich vom Kopf her nicht ganz frisch", sagte er. Bell hatte in den vergangenen Jahren meist als Kapitän fungiert, da der eigentliche Mannschaftsführer Niko Bungert oft fehlte. Ein Wechsel kommt für Bell nicht in Betracht. "Ich laufe nicht weg, zumal ich immer das Vertrauen des Trainers spüre."

Es gehe um Leistung, und die wolle Bell, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, in der Vorbereitung anbieten. Auch die Suche des Vereins nach einem weiteren Innenverteidiger befürwortet er: "Ich habe keine Angst vor dem Konkurrenzkampf." Bell erwartet eine stabile Saison, weil der Stamm der Mannschaft zusammengeblieben ist. "Aber wir können trotzdem immer mal wieder ein Phase mit ein paar Niederlagen haben. Nur müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen."