Wolfsburg

Wolfsburg verlängert vorzeitig mit Torjäger Wout Weghorst

05.07.2019, 15:35 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem Torjäger Wout Weghorst vorzeitig bis 2023 verlängert. Das gab der Europa-League-Teilnehmer am Freitag bekannt. Der 26 Jahre alte Niederländer unterschrieb einen neuen Vierjahresvertrag in Wolfsburg, obwohl sein bisheriger Kontrakt noch bis 2022 gelaufen wäre. In seiner ersten Bundesliga-Saison nach seinem Wechsel von AZ Alkmaar zum VfL schoss Weghorst auf Anhieb 17 Tore.

"Als ich im Sommer nach Wolfsburg gekommen bin, habe ich schnell gemerkt, dass ich mit meinem Wechsel die richtige Entscheidung getroffen habe. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und ich genieße jede einzelne Minute, die ich mit diesem tollen Team auf dem Platz stehen darf", sagte der Angreifer. Der VfL hatte es am Ende der vergangenen Saison bereits geschafft, auch die Verträge mit den beiden umworbenen Franzosen Josuha Guilavogui und Jerome Roussillon vorzeitig zu verlängern.