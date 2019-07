Dieb auf der Flucht

Fahrer liefert Paket aus: Transporter wird gestohlen

05.07.2019, 20:12 Uhr | t-online.de, dpa

Ein Lieferwagen des Paketdienstes "Hermes": Am Freitagmittag wurde ein Hermes-Transporter geklaut. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Einem Paketboten ist am Freitag in Essen während einer Auslieferung der Transporter gestohlen worden. Die Polizei löste sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug aus.



Gegen 13.20 Uhr ereignete sich in der Kölner Straße 86 in Essen ein ungewöhnlicher Diebstahl. Ein Paketbote lieferte an diese Adresse ein Paket aus. Als er damit fertig war, war sein Fahrzeug jedoch verschwunden. Der Renault Traffic mit der Aufschrift Hermes wurde gestohlen.





Vermutlich habe der Fahrer den Schlüssel stecken lassen, während er zum Haus ging, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten lösten sofort eine Fahndung aus, welche auch auf die Autobahn 40 ausgedehnt wurde. Möglicherweise sei der Täter in diese Richtung geflohen.