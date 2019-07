Bad Liebenwerda

Badeunfall im Kiessee: 79-Jähriger aus Sachsen stirbt

05.07.2019, 16:58 Uhr | dpa

Beim Baden in einem Kiessee in Zeischa (Elbe-Elster) ist ein Mann gestorben. Zeugen hatten Rettungskräfte und Polizei gerufen, da der 79-Jährige aus Sachsen ein akutes gesundheitliches Problem bekommen hatte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb der Mann. Wie in solchen Fällen erforderlich, ermittelt die Polizei nun zur Todesursache.