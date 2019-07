Lübeck

Verleihsystem für elektrische Tretroller in Lübeck gestartet

05.07.2019, 17:02 Uhr | dpa

In Lübeck gibt es seit Freitag erste Verleihstationen für Elektro-Tretroller. An 27 Stellen im Stadtgebiet und in Travemünde bietet die schwedische E-Scooter-Verleihfirma Voi zunächst 100 der akkubetriebenen Kleinstfahrzeuge zur Miete an. Die Roller stünden bevorzugt an Bushaltestellen und Bahnstationen, sagte die Sprecherin von Voi für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Jasmin Rimmele. Die Nutzer könnten freie Roller über eine Smartphone-App orten und entsperren. Nach der Fahrt kann der Roller flexibel wieder abgestellt werden. Abends werden sie eingesammelt und über Nacht aufgeladen. "In den nächsten Monaten werden wir prüfen, wie groß die Nachfrage ist", sagte Rimmele.

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) begrüßte den Start des Verleihsystems in der Stadt. "Wir brauchen innovative Mobilitätskonzepte, die miteinander vernetzt werden können", sagte der Bürgermeister. Die Roller werden in Zusammenarbeit mit dem Stadtverkehr Lübeck angeboten. Sie seien eine ideale Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr, sagte dessen Geschäftsführer, Andreas Ortz.

Voi ist nach Angaben seiner Sprecherin derzeit in sieben deutschen Städten aktiv. Neben Lübeck ging das Unternehmen am Freitag auch in Hamburg und München an den Start. Die Fahrzeuge für den deutschen Markt seien besonders robust, verfügten über große Räder sowie zwei Bremsen, zusätzliche Leuchten und Reflektoren.