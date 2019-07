Hochheim am Main

Autobahn wegen brennendem Feld gesperrt

05.07.2019, 18:06 Uhr | dpa

Auf einem Feld bei Hochheim am Main hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wegen der massiven Rauchentwicklung sei die Autobahn 671 für eine halbe Stunde gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr. Betroffen war laut Polizei eine Fläche in der Größe von vier Fußballfeldern. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte waren über eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Kleingartenvereins informiert worden. Sie entdeckten vor Ort das Feuer auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Aufgrund der schlechten Löschwasserversorgung seien umgehend sämtliche geländegängigen Tanklöschfahrzeuge der Stadt Wiesbaden alarmiert worden. Nach einer Stunde sei der Brand unter Kontrolle gewesen.