Erfurt

Verbände gehen nach Sportabzeichentag auf Distanz zu Rechten

05.07.2019, 18:16 Uhr | dpa

Nach der Teilnahme einer der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg nahen Gruppe beim Sportabzeichentag haben sich die Veranstalter von der Partei distanziert. "Die gesellschaftliche und inhaltliche Auffassung dieser Partei entspricht in keiner Weise den Werten des organisierten Thüringer Sports", hieß es in einer Mitteilung vom Landessportbund (LSB) und vom Stadtsportbund Erfurt am Freitag. "Daher macht es uns als Ausrichter umso mehr betroffen, dass eine Breitensportveranstaltung für solche Zwecke der rechtsextremen Propaganda ausgenutzt wird", teilte die Vorsitzende des Stadtsportbundes, Birgit Pelke, mit.

Hintergrund ist der Sportabzeichentag am 27. Juni im Erfurter Steigerwaldstadion. Daran nahmen nach Darstellung des LSB auch drei Kinder aus einer dem Dritten Weg nahen Gruppe teil. Sie und ihr Betreuer - ein Parteimitglied - trugen T-Shirts mit Bezug zur Gruppe und Partei. Dem Sicherheitspersonal seien die Kleidungsstücke bei der 400 Teilnehmer zählenden Veranstaltung nicht aufgefallen, hieß es. Der Ausrichter geht davon aus, dass die Shirts erst später "präsent gezeigt" wurden.

Dabei habe es nach einem ähnlichen Vorfall im Jahr zuvor Pläne gegeben, den Teilnehmern für solche Fälle neutrale Kleidung zu stellen. Ein Auftritt in Kleidung mit Aufdrucken ihrer Ideologien sollte eigentlich verhindert werden. "Eine generelle Ausgrenzung zur sportlichen Teilnahme, vor allem von Kindern, entspricht nicht unserem Ansinnen", hieß es in der Mitteilung.

Die Sportverbände planen laut Mitteilung weitere Strategien zu entwickeln, um zu verhindern, dass weitere regionale Sportabzeichentage instrumentalisiert werden.

Der Vorsitzende der Mobilen Beratung gegen Rechts (Mobit), Sandro Witt, hatte auf Twitter den LSB zu einer Stellungnahme aufgefordert, nach dem Der Dritte Weg Fotos der Veranstaltung auf der Partei-Website zeigte.