Schalke: Fährmann geht nach England und Schubert kommt

05.07.2019, 18:27 Uhr | dpa

Torhüter Ralf Fährmann wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zum englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City. Der 30-Jährige verlängerte zwar seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei den Königsblauen vorzeitig bis 30. Juni 2023. Aber in der neuen Saison wird Fährmann an Norwich mit dem deutschen Trainer Daniel Farke ausgeliehen, wie Schalke am Freitag mitteilte.

"Mit der Vertragsverlängerung haben wir eine länger zurückliegende Zusage des Vereins umgesetzt. Ralf ist als Identifikationsfigur ein starkes Stück Schalke", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider. Fährmann hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison seinen Stammplatz an U21-Nationalkeeper Alexander Nübel verloren.

Als Nachfolger verpflichtete Schalke den 21 Jahre alten Markus Schubert, der ablösefrei vom Zweitligisten SG Dynamo Dresden kommt. Er erhielt einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023. Damit haben die Schalker mit Nübel, Schubert und Suat Serdar drei U21-Nationalkeeper, die vor kurzem EM-Silber holten, in ihrem Kader.