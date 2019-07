München

Elton John sagt seinen deutschen Fans lebewohl

05.07.2019, 19:38 Uhr | dpa

Nach einem halben Jahrhundert auf der Bühne hat sich Elton John als Live-Musiker von Deutschland verabschiedet. In der ausverkauften Münchner Olympiahalle spielte der britische Superstar am Freitagabend mit seiner Band noch einmal ein Best-of-Konzert. Die etwa 12 000 Besucher verfolgten begeistert Hits wie "Bennie and the Jets", "Tiny Dancer" oder "I Guess That's Why They Call It the Blues".

Seit 2018 ist der 72-Jährige auf Welttournee. In Anspielung an einen seiner größten Hits hat er die Tour, die seine letzte sein soll, "Farewell (Lebewohl) Yellow Brick Road" genannt. Im kommenden Jahr sind zwar noch etliche Auftritte geplant, Deutschland steht aber nicht mehr auf dem Tourplan des Popstars.

Das Konzert im Olympiapark war bereits eine Zusatzshow, nachdem der Auftritt im Mai in München ausverkauft und die Nachfrage weiter riesig war. John tourt seit Anfang der 1970er Jahre um den Globus, allein in Deutschland hat er seitdem etwa 170 Konzerte gegeben.