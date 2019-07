Gersdorf

Brand in Nähe des Sachsenrings: Motorrad-WM nicht betroffen

05.07.2019, 19:47 Uhr | dpa

Am Freitagnachmittag ist auf einem Feld in der Nähe des Sachsenrings bei Zwickau ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand auf einer Fläche von mindestens 200 Quadratmetern bei Gersdorf kurze Zeit später gelöscht, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die Sperrungen aufgrund der Löscharbeiten hatten demnach keine Auswirkungen auf die Motorrad-WM auf dem Sachsenring. Ein Wohngebiet in der Nähe wurde nicht evakuiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand.