Augsburg

Washtec rechnet nicht mehr mit deutlichem Wachstum

05.07.2019, 20:19 Uhr | dpa

Blick durch die Windschutzscheibe eines Pkws in einer Waschanlage. Foto: Daniel Karmann/Archiv (Quelle: dpa)

Der Hersteller von Autowaschanlagen Washtec hat seine Geschäfts-Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. So erwartet der SDax-Konzern - anders als zuvor - kein deutliches Wachstum mehr bei Umsatz und Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), wie er am Freitagabend in Augsburg mitteilte.

Washtec rechnet nur noch mit einem gleichbleibenden Umsatz und einer Ebit-Rendite (vor Zinsen und Steuern) von 10 Prozent. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 435,45 Millionen Euro und das Ebit bei 51,47 Millionen Euro. Mit der jetzt erfolgten Mitteilung geht das Unternehmen also von einem sinkenden Betriebsgewinn aus.

Im ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 199,1 Millionen Euro und das Ebit bei 9,2 Millionen Euro, hieß es weiter. Der Grund für den neuen Pessimismus sei das Geschäft mit Großkunden. Hier erwartet Washtec - anders als zuvor - keine Besserung.