Berlin

Streit unter jungen Männern: Vier Verletzte

05.07.2019, 21:34 Uhr | dpa

Nach einem Streit in Berlin sollen zwei Brüder in einem Auto zwei junge Männer angefahren und anschließend einen der beiden angegriffen haben. Der 20-jährige Fahrer habe sich mit seinem Bruder auf dem Beifahrersitz am späten Donnerstagabend in Neukölln einer Gruppe von vier Männern im Alter von 19 bis 22 Jahren genähert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Gruppe sei auf einen Grünstreifen geflüchtet. Der Fahrer folgte ihnen laut Mitteilung und touchierte dabei einen von ihnen. Einen 22-Jährigen erfasste er mit seinem Wagen. Er stürzte nach dem Aufprall auf die Motorhaube. Der Fahrer und sein 16-jähriger Bruder sollen ausgestiegen sein und auf ihn eingeschlagen haben. Der jüngere Bruder, der der Polizei schon bekannt ist, soll einen Schlagstock benutzt haben.

Die Gruppe konnte flüchten und zeigte den Vorfall an. Drei junge Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 22-Jährige hingegen brach sich die Hand und musste ins Krankenhaus. Als die beiden Tatverdächtigen wenig später ihrerseits selbst Anzeige erstatten wollten, wurden sie festgenommen. Nachforschungen ergaben, dass es andernorts zuvor bereits einen Streit zwischen dem 16-Jährigen und der Gruppe gegeben haben soll, wobei der Jugendliche mit einem Holzbrett auf die Gruppe eingeschlagen haben soll.