Hamburg

Dänischer Hengst King David Überraschungssieger in Hamburg

05.07.2019, 21:42 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der vier Jahre alte dänische Hengst King David hat bei der Derby-Woche in Hamburg-Horn den deutschen Galoppern die Schau gestohlen. Nach einem perfekt eingeteilten Ritt seines Jockeys Oliver Wilson sicherte sich King David am Freitag in dem mit 55 000 Euro dotierten Großen Preis von Lotto Hamburg den Sieg. Nikkei unter Andrasch Starke und Amorella (Adrie de Vries) kamen dem Sieger im Sechserfeld am nächsten. Favorit Itobo wurde nur Vierter.

Der dänische Sieger brachte seinen Trainer Marc Stott ins Schwärmen: "Ein tolles Pferd, ganz einfach zu trainieren. Heute haben die Bedingungen perfekt gepasst. Er mag guten Boden, besser hätte es nicht laufen können." Unmittelbar nach dem Rennen trat der Sieger im Transporter mit dem Trainer am Steuer die Heimreise an.