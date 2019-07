Hannover

Demonstranten fordern Entkriminalisierung von Seenotrettern

06.07.2019, 01:08 Uhr | dpa

Eine Demonstrantin zeigt ein Schild mit der Aufschrift "Build Bridges not Walls". Foto: Britta Pedersen/Archiv (Quelle: dpa)

Aus Solidarität für die Sea-Watch- Kapitänin Carola Rackete und für die Rechte von Geflüchteten sind heute bundesweite Demonstrationen geplant, darunter sieben in Niedersachsen. Unter dem Motto "Notstand der Menschlichkeit" hat die internationale Bewegung Seebrücke aufgerufen, für das Recht auf Flucht und gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern zu demonstrieren.

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen unterstützt die Aktionen in Vechta, (11.00 Uhr), Lüneburg (12.00 Uhr), Holzminden (12.00 Uhr), Hannover (12.30 Uhr), Oldenburg (13.00 Uhr), Göttingen (14.00 Uhr) und Hildesheim (14.00 Uhr). Bei der Kundgebung in Oldenburg will auch ein Besatzungsmitglied über die Lage auf der "Sea-Watch 3" sprechen.

Die deutsche Kapitänin Rackete war mit dem Schiff und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und daraufhin in Italien festgenommen worden. Inzwischen ist sie wieder frei.