Leipzig

Zeichen für Toleranz: Bündnis ruft zur Demo in Leipzig auf

06.07.2019, 01:45 Uhr | dpa

Zu einer Demonstration gegen Rassismus und Ausgrenzung hat das Bündnis #unteilbar für heute in Leipzig aufgerufen. Erwartet werden etwa 5000 Teilnehmer, wie ein Sprecher sagte. Auftakt bildet ein Straßenbrunch in der Nähe der Innenstadt. Anschließend wollen die Teilnehmer um den Ring zum Clara-Zetkin-Park demonstrieren. Dort ist auch die Abschlusskundgebung geplant. Nach Auskunft des Bündnisses bildet Leipzig den Auftakt für weitere Aktionen in diesem Jahr. So sollen Demonstrationen am 24. August in Dresden und im Oktober in Berlin stattfinden.