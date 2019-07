Themar

Friedensgebet und Proteste gegen Rechtsrock-Konzert

06.07.2019, 02:14 Uhr | dpa

Mit Protesten und einem Friedensgebet wollen sich Menschen heute gegen ein Rechtsrock-Konzert in Themar stellen. Geplant ist unter anderem ein Demokratiefest, bei dem etwa Thüringer Landespolitiker zu Wort kommen sollen. Auch Live-Musik soll gespielt werden. Das Rechtsrock-Festival im südthüringischen Themar (Kreis Hildburghausen) startete bereits am Freitag. Für Samstag wurden 800 bis 1200 Teilnehmer angemeldet. In den vergangenen Jahren kamen teils deutlich mehr Menschen aus dem rechten Spektrum in die Kleinstadt, um Bands aus der rechtsextremen Szene zu sehen.

Der Ausschank von Alkohol ist an diesem Tag bei der Veranstaltung verboten. Weil die Konzerte stets als politische Versammlungen angemeldet werden, sind sie nur schwer zu verbieten.