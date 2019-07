Bad Schandau

Nationalparkverwaltung will Neuregelung für "Boofen"

06.07.2019, 09:06 Uhr | dpa

Für das in der Sächsischen Schweiz verbreitete Schlafen im Freien strebt die Nationalparkverwaltung neue Regeln an. Beim sogenannten Boofen sei eine Grenze erreicht, sagte deren Sprecher Hanspeter Mayr bei der Nachrichtenagentur dpa. 2018 seien Wanderfalke, Uhu und Schwarzstorch zurückgegangen. Verschärfend komme hinzu, dass von den 19 Waldbränden im Nationalpark im vergangenen Jahr 17 durch illegale Lagerfeuer entstanden seien. Allein von Ostern bis Oktober 2017 wurde Mayr zufolge rund 21 000 "Boofer" gezählt. Gemeinsam mit dem Sächsischen Bergsteiger-Bund werde nun eine neue Regelung angestrebt. Das "Boofen" hat in der Sächsischen Schweiz eine mehr als 100-jährige Tradition und geht auf Kletterer zurück, die zumeist gleich am Felsen übernachteten.