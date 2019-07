Kiel

Kieler Ministerin: Bundesregierung beugt sich Lobbyisten

06.07.2019, 09:39 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold wirft der Bundesregierung vor, sie knicke vor Lobbys ein. Immer wieder gelinge es Lobbyisten in Berlin, notwendige Gesetze zu verhindern, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. So könnte der Staat mit mehr politischem Willen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe erzielen, wenn er energisch gegen legale Steuerschlupflöcher und gegen Steuerbetrug vorginge. Dass die Koalition aus Union und SPD dies nicht tue, sei ihr völlig unverständlich, sagte Heinold. "Möglicherweise ist es aus Angst vor irgendeiner Lobby."