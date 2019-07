Hengersberg

Auffahrunfall: Mann schwer verletzt

06.07.2019, 10:47 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 in der Nähe von Hengersberg (Landkreis Deggendorf) ist ein Mann am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Kleintransporter auf einen Laster vor ihm aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unversehrt.