Erfurt

Rettungskräfte hoffen auf besseren Schutz vor Gaffern

06.07.2019, 10:58 Uhr | dpa

Notfallsanitäter, Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte haben in Thüringen immer stärker mit Behinderungen durch Gaffer zu kämpfen. "Aus unserer Sicht hat das Problem in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen", sagte Karsten Utterodt vom Thüringer Feuerwehrverband. Die Hemmschwelle sei merklich gesunken. "Viele Passanten sehen es anscheinend zunehmend als Spaß oder Hobby, Unfälle zu filmen und ins Internet zu stellen." Neben besserer Aufklärung seien härtere Strafen und längere Fahrverbote für Gaffer wünschenswert, so Utterodt.

Die Polizei führt zur Gaffer-Problematik zwar keine Statistik. "Tatsächlich ist aber festzustellen, dass bei Unfällen mit schweren Folgen Personen in vorbeifahrenden Fahrzeugen regelmäßig Aufnahmen mit Mobiltelefonen machen", sagte Jens Heidenfeldt von der Landespolizeidirektion.