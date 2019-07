Frankfurt am Main

Vor Entschärfung: Erste Patienten aus Sperrzone gebracht

06.07.2019, 11:28 Uhr | dpa

In Frankfurt haben die Vorbereitungen für die Entschärfung einer 500 Kilo schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Laut der Feuerwehr wurden am Samstagmorgen die ersten Bewohner aus einem Pflegeheim verlegt, das in dem geplanten Evakuierungsgebiet liegt. Helfer brachten unter anderem 25 Wachkomapatienten in andere Heime und Krankenhäuser. "Die Verlegung ist problemlos angelaufen", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die übrigen rund 16 500 Anwohner in der aus Sicherheitsgründen eingerichteten Sperrzone müssen ihre Wohnungen bis Sonntagmorgen um 8.00 Uhr verlassen. Die eigentliche Entschärfung soll am Sonntagmittag beginnen. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten in der Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) entdeckt worden.