Hamburg

Thole/Wickler stürmen ins WM-Halbfinale: 2:0 gegen USA

06.07.2019, 12:50 Uhr | dpa

Die deutschen Beach-Volleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Heim-WM in Hamburg ins Halbfinale eingezogen. Das Nationalteam aus Hamburg siegte am Samstag gegen die US-Amerikaner Nick Lucena und Phil Dalhausser nach einer herausragenden Leistung mit 2:0 (21:18, 21:17). Damit spielen die Youngster am Sonntag auf jeden Fall um eine Medaille. Die derzeitigen Weltranglisten-Zwölften treffen am Samstagabend im Halbfinale auf die Turnierfavoriten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen.