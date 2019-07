Stuttgart

Unterstützung für Seenotretter aus dem Südwesten

06.07.2019, 12:54 Uhr | dpa

Aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer sind für diesen Samstag bundesweit Kundgebungen geplant. Wie die Organisation Seebrücke mitteilte, waren auch Veranstaltungen in mehr als einem Dutzend Städten Baden-Württembergs vorgesehen.

Unter dem Motto "Notstand der Menschlichkeit" wollten Unterstützer der Seenotrettung unter anderem auf dem Marktplatz Stuttgart (15.00 Uhr), in Karlsruhe (12.15 Uhr) oder in Heidelberg (15.00 Uhr) demonstrieren. Unter anderem sind auch Veranstaltungen in Mannheim (16.30) Uhr und in Tübingen (14.00 Uhr) geplant.

Die Veranstalter sprechen sich für das Recht auf Flucht aus und wenden sich gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern. Als Symbolfigur gilt mittlerweile die deutsche Kapitänin Carola Rackete. Sie war jüngst mit dem Schiff und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und daraufhin festgenommen worden. Inzwischen ist sie wieder frei.