Ludwigshafen am Rhein

Brandstifter zünden Bagger an: 50 000 Euro Schaden

06.07.2019, 14:56 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Ludwigshafen einen Baustellenbagger in Brand gesetzt. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 50 000 Euro. Zuvor wurde ein Fenster der Führerkabine eingeschlagen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf benachbarte Häuser und in der Nähe geparkte Autos übergriffen.