Binz

Täter flüchtet nach Einbruch in Haarstudio in die Ostsee

06.07.2019, 15:26 Uhr | dpa

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen in ein Haarstudio in Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingebrochen. Von der Polizei entdeckt, flüchtete er durch ein geöffnetes Fenster, lief Richtung Strand und sprang dann in die Ostsee, wie die Polizei mitteilte. Die daraufhin angeforderte Wasserschutzpolizei barg den 34-Jährigen mit einem Schlauchboot aus dem Wasser und brachte ihn an Land. Dort nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Ob es ihm bei dem Einbruch um Haarpflegeprodukte oder um Einnahmen aus der Kasse ging, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Beute machte der 34-Jährige den Angaben zufolge jedenfalls nicht.