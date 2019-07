Augsburg

Oberbürgermeister freut sich über Unesco-Auszeichnung

06.07.2019, 16:43 Uhr | dpa

Ein Wasserrad dreht sich an einem Stadtkanal in Augsburg. Foto: Stefan Puchner/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Ernennung der Augsburger Wasserwirtschaft zum Welterbe ist von der Stadt mit großer Freude aufgenommen worden. "Mit der Auszeichnung des Augsburger Wassermanagement-Systems als Weltkulturerbe würdigt die Unesco einen unvergleichlichen Schatz, den die Stadt seit ihrer Stadtgründung birgt", sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) am Samstag. Kurz zuvor hatte das Welterbe-Komitee bei einer Sitzung in Baku in Aserbaidschan den Antrag der Stadt Augsburg angenommen.

Die Römer hatten Augsburg vor mehr als 2000 Jahren als einen ihrer wichtigsten Stützpunkte nördlich der Alpen gegründet. Schon damals führten sie mit Leitungen Wasser in die Stadt. "Die Lage Augsburgs am Zusammenfluss von Lech und Wertach ist kein Zufall, sondern strategisch wohl überlegt", betonte Gribl. "Ihre gesamte wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung hat Augsburg dem Wasser beider Flüsse wie auch den reichlichen Trinkwasservorkommen im Stadtwald zu verdanken."