Neuruppin

Ibisevic bleibt Hertha-Kapitän

06.07.2019, 16:45 Uhr | dpa

Vedad Ibisevic setzt während des Trainings hinter einem Steckdummy zum Sprint an. Foto: Soeren Stache/Archivbild (Quelle: dpa)

Routinier Vedad Ibisevic bleibt auch unter dem neuen Trainer Ante Covic Kapitän von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. "Wenn man sich die Kabine anschaut und sieht, welches Ansehen er genießt, dann stellt sich die Frage nicht", begründete Covic die Entscheidung am Samstag im Trainingslager der Berliner in Neuruppin. "In der Vergangenheit hat er sein Amt richtig gut gemacht."

Der 34 Jahre alte Stürmer Ibisevic war vor drei Jahren vom damaligen Hertha-Coach Pal Dardai zum Kapitän ernannt worden und hatte Fabian Lustenberger abgelöst. Der Schweizer hat die Berliner in diesem Sommer zum BSC Young Boys nach Bern verlassen. Einen möglichen Stellvertreter von Ibisevic ließ Covic offen. "Wir werden uns alle zusammensetzen, wenn wir komplett sind", sagte der 43-Jährige. "Es könnte durchaus passieren, dass wir ein, zwei Änderungen im Spielerrat vornehmen."