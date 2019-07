Hamburg

Jockey Starke gewinnt mit Stute Durance Mehl-Mülhens-Trophy

06.07.2019, 16:47 Uhr | dpa

Nach einem meisterlichen Ritt von Jockey Andrasch Starke hat die drei Jahre alte Stute Durance am Samstag die mit 55 000 Euro dotierte Mehl-Mülhens-Trophy gewonnen. Nach 2200 Metern setzte sich Durance überlegen gegen sieben Konkurrentinnen durch. Für Starke war es eine perfekte Generalprobe für seinen Ritt auf Quest the Moon im Deutschen Derby am Sonntag. Anna Pivola mit Jockey Adrie de Vries und Shining Pass (Eduardo Pedroza) belegten hinter der Siegerin die Plätze.

Durance wird in Köln von Peter Schiergen trainiert. Für ihn war es einer der wichtigsten Saisonerfolge. "Der Jockey hat super geritten, und Durance ist immer reifer geworden", sagte der Coach. Für das deutsche Stuten-Derby "Preis der Diana" hat Durance keine Nennung und müsste nachgemeldet werden. Nach dem Hamburger Sieg zählt sie zu den besten dreijährigen Stuten Deutschlands.