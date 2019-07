Katlenburg-Lindau

54-Jährige ersticht Ex-Partnerin und kommt in Haft

06.07.2019, 17:28 Uhr | dpa

Mit einem Messer soll ein 54-Jähriger in Katlenburg-Lindau (Kreis Northeim) seine 60 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin in einer Pension erstochen und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Die 59-Jährige habe nach der Tat am Freitag flüchten können und Hilfe gerufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Als Motiv vermuten die Ermittler einen Streit, nachdem der Mann und die 60-Jährige ihre Beziehung zuvor beendet hatten. Der Verdächtige habe bisher die Aussage verweigert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.