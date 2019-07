Hamburg

Nieschlag Siebter beim Triathlon-WM-Rennen in Hamburg

06.07.2019, 18:51 Uhr | dpa

Die deutschen Triathleten sind beim Sprintwettbewerb der WM-Serie in Hamburg leer ausgegangen. Justus Nieschlag aus Saarbrücken war am Samstag als Siebter bester DTU-Athlet über 750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Er kam in 55:25 Minuten 16 Sekunden nach dem siegreichen Australier Jacob Birtwhistle (55:09) ins Ziel.

Der Potsdamer Lasse Lührs war zweitbester Deutscher auf Platz 14 (55:47). Jonas Schomburg aus Hannover belegte Rang 20. Der vor dem Rennen in der WM-Rangliste führende Spanier Fernando Alarza kam nicht über Platz 45 hinaus und verlor seine Spitzenposition an den Franzosen Vincent Luis, der Zweiter wurde. Hamburg war die siebte Station der neun Wettkämpfe umfassenden WM-Serie.