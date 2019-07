Bremen

Hochwassergefahr: Breminale teilweise geräumt

06.07.2019, 20:27 Uhr | dpa

Das Kulturfestival Breminale in Bremen ist wegen Hochwassergefahr teilweise geräumt worden. Betroffen war am Samstagabend insbesondere der untere Bereich an der Weser. "Auf den Wiesen rund um die Kunsthalle kann das Kunst- und Kulturfest wie geplant weitergehen", teilte die Polizei zunächst mit. Wenig später gab es Entwarnung. "Die vorübergehende Zwangspause der Breminale aufgrund des Hochwassers ist beendet", erklärte die Polizei und gab das Gelände wieder frei.