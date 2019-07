Hamburg

Feuerwehr löscht Brand auf Balkon in Hamburg

07.07.2019, 13:57 Uhr | dpa

Auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Altona ist ein Feuer ausgebrochen. Unrat und Mobiliar waren am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer im Stadtteil Ottensen konnte demnach mit Hilfe einer Drehleiter schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.