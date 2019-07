Maria Alm

1. FC Nürnberg im Trainingscamp in Maria Alm

07.07.2019, 15:03 Uhr | dpa

Mit den Schwerpunkten Taktik und Teamgeist bereitet sich der 1. FC Nürnberg im Trainingslager in Maria Alm auf die neue Saison vor. Coach Damir Canadi will den fränkischen Erstliga-Absteiger im Salzburger Land sieben Tage lang auf die anstehenden Herausforderungen in der 2. Fußball-Bundesliga einstimmen.

"Teambuilding wird einer der Hauptschwerpunkte sein", sagte der Österreicher vor der Abreise am Sonntag. Nach Schwerpunkten in Sachen Physis würden nun in der aktiven Trainingsarbeit "taktische Dinge" dazukommen. "Wir wollen geschlossen gegen den Ball arbeiten, um so unsere Qualitäten in der Offensive auszuspielen", äußerte Canadi.

In die Region Hochkönig ist auch der jüngste Neuzugang der Franken mitgereist. Der dänische U21-Nationalspieler Asger Sörensen kommt vom österreichischen Double-Gewinner Red Bull Salzburg und erhält einen Dreijahresvertrag. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger war zuletzt an den Zweitligisten Jahn Regensburg ausgeliehen gewesen.

Neben Sörensen sollen auch die anderen Neuen Nikola Dovedan, Robin Hack, Oliver Sorg, Felix Lohkemper, Tim Handwerker und Andreas Lukse weiter integriert werden. Dabei sollen auch drei Testspiele helfen.

Am Dienstag testet der "Club" gegen den österreichischen Drittligisten FC Pinzgau (18.00 Uhr). Am Tag darauf (18.30 Uhr) ist der SK Bischofshofen an der Reihe. Auf der Rückreise aus dem Trainingslager misst sich der FCN noch am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) mit dem Traditionsverein Rapid Wien.