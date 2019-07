Offenbach am Main

Neue Woche startet trocken: Nur langsam wird es wärmer

07.07.2019, 15:38 Uhr | dpa

Auch in den nächsten Tagen ist im Saarland und in Rheinland-Pfalz kaum mit Regen zu rechnen. Die neue Woche beginne besonders in der Nordhälfte häufig mit starker Bewölkung, aber meist trocken, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Sonntag. Die Temperaturen erwärmten sich am Montag im Norden auf maximal 20 Grad, im Süden auf bis zu 22 Grad. Nachts könne es bis zu 5 Grad kalt werden.

Laut Prognose bleibt es im Wochenverlauf weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen nur langsam. Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen 19 und 23 Grad, im Bergland um 17 Grad. Am Mittwoch bleibe es im Norden teils stark bewölkt, im Süden werde es heiter. Die Maximaltemperatur liegt laut Wetterdienst zwischen 20 und 25 Grad.