Haren (Ems)

Brennender Traktor verursacht 90 000 Euro Schaden

07.07.2019, 17:04 Uhr | dpa

Ein brennender Traktor hat in Haren im Landkreis Emsland am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, warum der in einer Scheune abgestellte Traktor Feuer fing. Die Flammen griffen vom Schlepper auf die Halle und das darin gelagerte Heu über. Um das Heu zu löschen, mussten die Einsatzkräfte es auf einem benachbarten Feld verteilen. Der Traktor brannte komplett aus. Ein weiterer in der Scheune abgestellter Schlepper wurde durch die Flammen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90 000 Euro. Umliegende Gebäude waren nicht vom Feuer betroffen.