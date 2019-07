Erfurt

Zwei Betrunkene auf E-Tretrollern in Erfurt unterwegs

07.07.2019, 17:11 Uhr | dpa

Die Erfurter Polizei hat am Wochenende zwei Betrunkene bei der Fahrt auf den neu zugelassenen E-Tretrollern erwischt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hielten die Beamten am Samstagabend zwei junge Männer auf den Tretrollern an, die einen Promille-Wert von jeweils 1,50 und 0,58 hatten. "Vermutlich ist es vielen nicht bewusst, aber es gelten für den E-Scooter dieselben Promillegrenzen wie für ein Pkw", teilte die Polizei mit.

Eine schwedische Firma hatte am Freitag eine Flotte von 100 E-Tretrollern in Erfurt aufgestellt, die Passanten sich über eine App auf dem Smartphone ausleihen können. Die Roller, mit denen man bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren kann, sind seit Mitte Juni in Deutschland zugelassen.