Kiel

Schubert leitet erste Einheit im Trainingslager

07.07.2019, 18:25 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag sein Österreich-Traininigslager bezogen. Der Tross mit 24 Feldspielern und vier Torhütern reiste nach der Landung in Wien weiter nach Bad Tatzmannsdorf. Am späten Nachmittag leitete Chefcoach André Schubert dort die erste Trainingseinheit. Da alle Akteure nahezu fit sind, ist der komplette Kader im Burgenland dabei.

Bis zum kommenden Sonntag will Schubert seine Akteure für den mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 27. Juli (15.30 Uhr) anstehenden Saisonstart fit machen. Im Vordergrund stehen in Österreich neben der Arbeit im athletischen Bereich die vom neuen Coach bevorzugten taktischen Dinge: hohes Pressing und schnelles Umschaltspiel. Daran will der Nachfolger von Tim Walter intensiv arbeiten.