Lübeck

Schleswig-Holstein Musik Festival ist eröffnet

07.07.2019, 20:17 Uhr | dpa

Mit einem Konzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) hat am Sonntag das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) offiziell begonnen. Auf dem Programm stand Musik von Johannes Brahms und Johann Sebastian Bach. Bach ist auch die Komponistenretrospektive des Festivals gewidmet. Solistin des Abends war die Geigerin Janine Jansen.

Bereits am Samstag war das gleiche Musikprogramm bei einem Voreröffnungskonzert in der ebenfalls ausverkauften MuK von Publikum bejubelt worden. Bis zum 1. September sind insgesamt 223 Konzerte in 120 Spielstätten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und im Süden Dänemarks geplant. Von den insgesamt zur Verfügung stehenden 207 000 Eintrittskarten sind nach Angaben des Festivals bereits rund 175 000 verkauft.