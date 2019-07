Bickenbach

Mann stirbt bei Badeunfall in Bickenbacher Erlensee

07.07.2019, 20:37 Uhr | dpa

Ein 35-Jähriger ist bei einem Badeunfall im Bickenbacher Erlensee in Südhessen gestorben. Der Mann sei mit Freunden an dem See im Landkreis Darmstadt-Dieburg gewesen und plötzlich untergegangen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Rettungstaucher suchten nach ihm, aus der Luft unterstützte ein Rettungshubschrauber. Etwa anderthalb Stunden nach Eingang des Notrufs fanden die Taucher den Mann am frühen Abend tot im See. Die Kriminalpolizei ermittelt.