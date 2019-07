Berlin

Union reist ins Trainingslager nach Österreich

08.07.2019, 01:17 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin startet zur Vorbereitung auf seine Premierensaison in der Fußball-Bundesliga in sein zweites Trainingslager. Die Köpenicker reisen heute nach Windischgarsten, insgesamt hält sich das Team von Trainer Urs Fischer elf Tage in Österreich auf. Dort stehen drei Testspiele gegen den SV Ried, den FC Blau-Weiss Linz und First Vienna FC auf dem Programm. "Man hat sehr gute Ansätze gesehen", sagte Fischer nach dem 2:1-Sieg seines Teams nach der Saisoneröffnung gegen Bröndby IF am Wochenende. "Jetzt beginnt die Arbeit." Das erste Trainingslager hatte Union im brandenburgischen Bad Saarow absolviert.