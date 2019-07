München

Neue Ausrüstung soll Polizisten besser schützen

08.07.2019, 01:17 Uhr | dpa

Wegen der wachsenden Gewalt gegen Polizisten sollen die Beamten bessere Schutzausrüstungen erhalten. Seit Jahren steigt die Zahl der von Angriffen betroffenen Polizeibeamten in Bayern. 2017 waren es 16 528 Polizisten, die beleidigt, bespuckt, bedroht, geschlagen oder sogar in lebensbedrohliche Situationen gebracht wurden - ein Höchststand. Auch für 2018 zeichnete sich im bayernweiten Lagebild keine Entspannung ab.

Die genauen Zahlen will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in München vorstellen. Darüber hinaus will er auch darüber informieren, mit welchen konkreten Maßnahmen Polizisten im Dienst besser geschützt werden sollen.