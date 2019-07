Neubrandenburg

Polizei erwischt Diebe auf frischer Tat dank Zeugenhinweis

08.07.2019, 07:45 Uhr | dpa

Dank einer genauen Täterbeschreibung eines wachsamen Zeugen hat die Polizei zwei junge Männer kurze Zeit nach einem Diebstahl erwischt. Die beiden 20 und 28 Jahre alten Männer hätten sich zunächst am Unterboden zweier Fahrzeuge zu schaffen gemacht und Autoteile abgeschraubt, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Mithilfe der Beschreibung konnten die Beamten die beiden Männer wenig später in ihrem eigenen Auto anhalten können. Im Kofferraum des Autos seien die beiden geklauten Vorschalldämpfer gefunden worden. Beide wurden am Sonntag wegen Diebstahlverdachts vorläufig festgenommen.