Polizeieinsatz in Mainz

Mehrere Personen auf Weinfest im Kirchenstück attackiert

08.07.2019, 09:02 Uhr | t-online.de

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten mehrere Zeugen auf dem Weinfest einen jungen Mann, der andere Gäste belästigt und attackiert haben soll. Die Beamten der PI Mainz 3 rückten aus.

Vor Ort treffen die Polizisten mehrere Opfer, die von dem jungen Mann geschlagen wurden, an: ein 37-Jähriger und ein 33-Jähriger. Letzterer erleidete durch den Angriff blutende Wunden im Gesicht und Absplitterungen an den Zähnen.

Der 25-Jährige befand sich derzeit noch am Tatort. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis. Als er den Platz jedoch verließ, kam es kurze Zeit später an der Straßenbahnhaltestelle Schinnergraben erneut zu einem Übergriff. Der 25-Jährige verletzte zwei weitere Männer. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen.





Hintergrund der Tat sei nach Zeugenaussagen Belästigung von Frauen. Die Opfer des jungen Mannes seien eingeschritten, wenn dieser sich Besucherinnen des Weinfestes aufdrängen wollte.

Verwendete Quellen: Pressemitteilung der Polizei Mainz