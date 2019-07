Aachen

Geldautomat in Aachener Innenstadt gesprengt

08.07.2019, 09:02 Uhr | dpa

Das Foto der Polizei zeigt einen gesprengten Geldautomaten in der Aachener Innenstadt. Foto: Polizei Aachen/dpa (Quelle: dpa)

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale in Aachen gesprengt. Die Detonation verursachte laut Polizei starke Beschädigungen am Gebäude.

Nach Angaben der Ermittler waren Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden. Laut Augenzeugen flüchteten die Täter mit einem dunkeln Pkw. Die Kennzeichen hatten sie vorher von einem Auto auf einem Firmengelände geklaut. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Sie sucht jetzt nach weiteren Zeugen.