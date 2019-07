Haren (Ems)

Feuer in Scheune zerstört Traktoren und Wagen

08.07.2019, 09:38 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Scheune eines Bauernhofes in Haren im Landkreis Emsland sind zwei Traktoren und zwei Heuladewagen zerstört worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet am Vortag zunächst ein Traktor in Brand, schnell breiteten sich die Flammen auf rund 560 gelagerte Strohballen aus. Vorsorglich wurden 45 Rinder aus einem angrenzenden Stall auf die Weide getrieben. Die Feuerwehr verhinderte mit rund 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen, dass die Flammen auf das angrenzende Gebäude übergriffen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.