Kraftsdorf

Rentner als Fahrrad-Geisterfahrer auf Autobahn

08.07.2019, 11:38 Uhr | dpa

Ein 80 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad in die falsche Richtung auf die Autobahn 4 gefahren. Der Rentner fuhr am Sonntag auf der linken Spur bei der Anschlussstelle Rüdersdorf (Landkreis Greiz) dem Verkehr entgegen, wie die Autobahnpolizei am Montag mitteilte. In kurzer Zeit meldeten mehrere besorgte Autofahrer den Vorfall bei der Polizei.

Ein Polizist, der privat auf der Autobahn unterwegs war, hielt auf dem Standstreifen und brachte den Rentner an einem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen in Sicherheit. Nach Angaben der Polizei herrschte zu diesem Zeitpunkt wenig Verkehr auf der Autobahn. Später wurde der Rentner von der Polizei nach Hause gebracht. Bevor er gestoppt wurde, war der Mann etwa 300 Meter auf der Autobahn unterwegs.